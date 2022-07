Il retroscena: Paredes ha scelto la Juve da due mesi. Ma prima una necessità

Da oltre due mesi Leandro Paredes ha detto sì alla Juve. Una scelta ribadita anche negli ultimi giorni e riportata da un’autorevole fonte argentina. Adesso Paredes deve portare pazienza, a prescindere della valutazione del cartellino da parte del PSG, siamo attestati sui 25 milioni. Vedremo se ci sarà la possibilità di uno scambio, esattamente come quello che la Juve aveva impostato coinvolgendo Kean. In ogni caso la pazienza di Paredes deve essere motivata dal fatto che la Juve deve trovare una soluzione per Ramsey, Rabiot e Arthur, basterebbe sbrogliare almeno un paio di queste matasse per potersi concentrare su Parades. Sarebbe un colpo di spessore per un centrocampo ancora più forte come invocato da Allegri. E la presenza di Di Maria ha dato una spinta in più all’ex Roma.

Foto: Twitter Paris Saint-Germain