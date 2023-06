Il retroscena: Pagliuca in arrivo a Bergamo. Le ultime su Gasperini

Domani l’Atalanta chiuderà la stagione affrontando il Monza con la speranza fondata di timbrare una nuova qualificazione europea. La novità è che, salvo sorprese, a Bergamo ci sarà anche Stephen Pagliuca, il nuovo socio da oltre un anno della famiglia Percassi che domani festeggerà il tredicesimo compleanno con la Dea. Anni di straordinarie soddisfazioni, adesso resta da sbrogliare la matassa Gasperini. Che nell’ultima conferenza stampa ha confermato quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: lui può restare a Bergamo, ben oltre la necessità di prolungare il contratto in scadenza tra un anno. E il club sarebbe felice di simile svolta, chiede soltanto che Gasp sia felice della scelta senza alcun tipo di riserva. È possibile che la presenza di Pagliuca a Bergamo dia un’accelerata per un nuovo summit e per arrivare alla decisione definitiva.

Foto: Twitter Atalanta