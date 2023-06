Il retroscena: l’Atalanta proporrà il rinnovo a Gasperini. Ma chiederà una sola cosa

L’Atalanta vuole continuare con Gian Piero Gasperini, magari allungando di una stagione il contratto in scadenza nel 2024. Ma per fare un passo del genere vorrebbe che l’allenatore fosse completamente convinto. E in questi giorni Gasperini non è totalmente convinto, gli dispiace una qualificazione in Europa ma non in Champions venga quasi vista come un ridimensionamento. Gasperini sa di avere la totale fiducia della proprietà, ma vuole riflettere bene. E anche l’Atalanta ritiene che per favore un nuovo passo rinnovo l’allenatore debba essere coinvolto al 100 per cento. Possibile che l’incontro fissato per la prossima settimana, dopo la gara contro il Monza, possa essere anticipato proprio per portarsi avanti con il lavoro. Oggi l’Atalanta non ha pensato ad altri allenatori (si è parlato molto di Juric e Tudor) proprio perché la priorità è Gasperini e confida che possa incassare la totale disponibilità dell’allenatore.

Foto: twitter Atalanta