Il retroscena: Ostigard con il cerino in mano, l’Udinese farà l’ultimo tentativo

Nehuén Perez viaggia spedito verso Napoli, a prescindere da Ostigard. E dall’eventuale impiego da titolare contro l’Atalanta nelle prossime ore. Operazione da circa 18 milioni, come anticipato martedì, che potrebbero aumentare leggermente con l’inserimento di un bonus. Abbiamo spiegato, sempre martedì, come l’inserimento di Ostigard sarebbe stato oggetto di riflessioni: profilo gradito all’Udinese, ma l’operazione Perez è indipendente. Ora che il Genoa ha virato su Cittadini (anticipazione del Secolo XIX alle 21 circa di giovedì) l’Udinese farà un ultimo tentativo per Ostigard. Se il centrale dovesse persistere nelle sue perplessità, in un primo momento aveva aperto al club della famiglia Pozzo, la trattativa Perez andrà in dirittura a prescindere. Lo stesso De Laurentiis in giornata ha speso parole bellissime per Ostigard, ma la situazione è aperta: l’Udinese farà l’ultimo tentativo, senza escludere altre soluzioni per il centrale difensivo.

Foto: instagram Leo Ostigard