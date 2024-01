Nehuén Perez, dirittura Napoli: le cifre sono quelle di martedì

Nehuén Perez viaggia velocissimo verso il Napoli: siamo in dirittura. Le cifre sono quelle anticipate martedì scorso: 18 milioni, forse qualcosa in più con i bonus, ma si tratta di dettagli. Ieri avevamo aggiunto che la trattativa sarebbe andata in porto indipendentemente da Ostigard: l’Udinese ha fatto realisticamente un tentativo, ma è andato a sbattere contro il muro del diretto interessato che aveva dato priorità eventualmente al Genoa. Già all’inizio del 2024 il procuratore di Perez aveva svelato come la “trattativa concreta con il Napoli” era un’opportunità da non perdere. E siamo andati avanti su quella strada, presto Perez sarà liberato per il club di De Laurentiis. Automatica conferma delle proiezioni di martedì scorso, cifre comprese e a prescindere da Ostigard…



Foto: Twitter Udinese