Il retroscena: Nusa, la Roma vuole provarci ancora. Due nomi da escludere

27/07/2026 | 12:15:50

Antonio Nusa è nella lista della Roma da diversi giorni, ne avevamo parlato come outsider già durante i giorni della trattativa (poi naufragata) per Summerville. I discorsi sono andati avanti e due cose vanno chiarite. La prima: non ci sono perplessità di carattere fisico, se fosse così i giallorossi si sarebbero già fermati. E poi diventa poco elegante parlare di queste cose sparando nel mucchio. La seconda cosa: la Roma non ha incassato perplessità da parte del forte attaccante esterno classe 2005 di proprietà del Lipsia. C’è da trattare con il Lipsia, non è propriamente una passeggiata di salute, ma la Roma è ancora aggrappata. Non ci sono riscontri su Luiz Henrique dello Zenit (neanche proposto) e su Bobb del Fulham.

Foto: Instagram Norvegia