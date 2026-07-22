Esclusiva: Nusa in pista da 4 giorni, contatti diretti Roma-Lipsia. Sullo sfondo El Mala

22/07/2026 | 23:16:56

Antonio Nusa va inserito in una lista ristrettissima della Roma per il ruolo di esterno offensivo. Avevamo titolato così quattro giorni fa, anticipando una traiettoria e parlando di outsider di lusso, il classe 2005 del Lipsia che abbiamo conosciuto anche (e non solo) per le sue grandi performance con la Norvegia contro l’Italia. È un nome che va tenuto, a maggior ragione dopo le ultime vicissitudini. La Roma si era già mossa, a titolo perlustrativo, adesso sta approfondendo ci sono stati contatti diretti con il Lipsia. La valutazione parte da almeno 40 milioni, siamo all’interno della stessa valutazione di Summerville prima dell’irruzione Al Hilal, compresi gli eventuali bonus. E l’ingaggio è sostenibile. Su Nusa c’è là Premier e non solo: normale che occorra agire e fare, dopo gli ultimi eventi. Tra le alternative per il momento Schjelderup non è un nome approfondito, sullo sfondo c’è Said El Mala del Colonia.

Foto: Instagram Norvegia