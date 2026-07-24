Il retroscena: Nusa, El Mala e la Roma. Oggi c’è una grande differenza

24/07/2026 | 23:50:40

Said El Mala e la Roma: la pista non è calda e difficilmente lo sarà nei prossimi giorni. Anche noi lo abbiamo indicato come alternativa a Nusa per il ruolo di esterno offensivo, ma rispetto a 48 ore fa non ci sono passi in avanti. Anzi. Non si discutono le qualità del 2006 di proprietà del Colonia, ma la Roma ha deciso di non affondare contrariamente alle voci delle ultime ore. Ci ha provato il Borussia Dortmund, per ora respinto al mittente. E la Roma continua a lavorare per Nusa del Lipsia, al netto delle varie interpretazioni da ieri in poi, non tutte corrispondenti alla realtà. Certo, la trattativa va completata (la vicenda Summerville insegna) ma è assolutamente in piedi.

Foto: Instagram Norvegia