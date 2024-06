Il retroscena: Noslin, la Lazio e la verità sul Manchester United

La Lazio ha il solito difetto da sempre: apre una trattativa e la porta allo sfinimento. Vi aggiorniamo su Noslin e Cabal: il presidente Setti ha riferito a Lotito che intende chiudere entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Ma evidentemente non il 29 sera e arrivare all’ultimo momento, ci sembra anche giusto. Quindi la Lazio ha bloccato sia Noslin che Cabal, può chiudere entrambe le operazioni adesso oppure andare sull’attaccante subito e poi procedere con il terzino sinistro. Lotito ha preannunciato a Setti un rilancio per andare alla definizione (ricordiamo che la Lazio vorrebbe chiudere la doppia operazione per una ventina di milioni complessivi più bonus, la chiave potrebbe essere l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita), ma adesso il numero uno dell’Hellas aspetta i fatti. Nel pomeriggio sono rimbalzate voci di un interesse del Manchester United per Noslin, ma abbiamo riscontri al massimo di un gradimento e non di una minima trattativa. La Lazio ha le carte in mano, a patto che non le tenga per troppo tempo. Quindi, sono attese novità entro i prossimi tre giorni.

Foto: Twitter Verona