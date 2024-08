Il retroscena: Nico insiste per la Juve. In attesa di un contatto diretto tra i club

sa di essere nella lista di due club, ma come sosteniamo da sempre ha messo la Juventus in cima alla lista delle preferenze . Certo, c’era anche l’e gli incastri sono importanti per la diplomazia tra i club, non soltanto quella tra Juve e Fiorentina. Alcune cose vanno ribadite: che Nico fosse sul mercato non è una notizia di oggi o ieri; che alla fine debbano esserci 40 milioni sul tavolo non è detto, anzi, e lo abbiamo spiegato già nella giornata di ieri. Con 30-32 milioni più bonus si può andare a dama, a meno che… Diverse settimane fa vi avevamo svelato che la Juventus aveva messo a disposizione della Viola, Arthur, McKennie e Kostic . Su McKennie sono state fatte valutazioni diverse, almeno per ore, e l’americano è tornato nei ranghi. Arthur e Kostic sono in ballo, vedremo se dentro o fuori rispetto alla trattativa per Gonzalez, ricordiamo che la Fiorentina aveva sempre chiuso a contropartite e che avrebbe considerato altre operazioni a parte rispetto a quella per l’attaccante argentino. Cosa manca adesso? Un nuovo e imminente contatto diretto tra i due club, dopo quello del 5 agosto, che aveva chiarito alcune situazioni su Nico e sulle sue preferenza. Saranno ore/giorni caldi, inevitabile quando manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.Foto: Instagram Fiorentina