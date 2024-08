Il retroscena: Nico Gonzalez alla Juve, perché la formula è un chiaro indizio di mercato

Nico Gonzalez alla Juve: su questo non ci sono dubbi, come anticipato qualche ora fa. Le cifre sono confermate, 38 milioni bonus compresi. Il trasferimento non è a titolo definitivo ma è come se lo fosse: l’obbligo scatta a febbraio 2025, a condizioni semplicissime, vorremmo dire irrisorie. Ma questo passaggio è un chiaro indizio di mercato: tenendosi le mani libere fino a febbraio, per un riscatto fuori discussione, la Juventus vuole tenere il tesoretto da utilizzare subito per gli altri obiettivi prioritari. E fino a venerdì prossimo, giorno di chiusura della sessione estiva di calciomercato, la Juventus sara protagonista…

Foto: Instagram Fiorentina