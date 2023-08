Il retroscena: Ngonge show, ieri c’era il Sassuolo a Verona

Cyril Ngonge è stato grande protagonista anche ieri con il Verona. Un gol alla Roma che ha sintetizzato le eccellenti qualità dell’attaccante classe 2000, all’interno della solita prestazione piena di qualità, scatti, imprevedibilità. Seguito a lungo da Lazio e Bologna, ieri al Bentegodi per la gara contro la Roma c’era il Sassuolo che lo apprezza non da ieri. Quasi una settimana fa vi avevamo anticipato i primi movimenti del club emiliano per l’attaccante esterno, una situazione che potrebbe essere collegata a Berardi. Quest’ultimo non è felice di restare al Sassuolo, malgrado le acrobatiche ricostruzioni dell’allenatore Dionisi.

Foto: Instagram Ngonge