Cyril Ngonge ha un futuro tutto da scrivere a 10 giorni dallo stop del mercato. Avevamo parlato del Bologna che si è avvicinato, tuttavia non ha chiuso e quindi va sempre seguito. Ma occhio al Sassuolo che si è informato con un certo interesse nelle ultime 48 ore. La vicenda Berardi sembra in archivio almeno a parole, ma sarebbe il caso di non fare bilanci oggi. E Ngonge va considerato nella lista del Sassuolo.

Foto: Instagram Ngonge