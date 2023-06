Cyril Ngonge è stato un grande protagonista nella salvezza del Verona, stiamo parlando di un attaccante belga classe 2000 di grande talento. E per lui molto presto il mercato esploderà, poi sarà l’Hellas a decidere in base alle offerte che arriveranno non soltanto dall’Italia. Nelle ultimissime ore ha chiesto informazioni anche il Bologna che apprezza non poco Ngonge.

Foto: Instagram personale