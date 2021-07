Il retroscena: Nandez-Inter, il Cagliari vuole accontentarlo. E sull’ingaggio…

vuole l’, il Cagliari gli ha promesso che lo libererà alle giuste condizioni e dopo aver trovato la quadratura giusta con il club nerazzurro. Tutto questo perché da almeno tre o quattro sessioni di mercato, Nandez è sul filo con quella clausola (36 milioni) che pesa. E che sarebbe stata addirittura bypassata dala gennaio 2020 se il Cagliari avesse aperto a un pagamento legato alla salvezza del club inglese a quei tempi in difficoltà. Giulini non accettò, altri club hanno poi chiesto informazioni su Nandez (recentemente anche il) ma l’irruzione dell’Inter sta facendo saltare il banco. E indirizzare il centrocampista uruguagio versoche lo attende a braccia aperte. Sull’ingaggio nessun tipo di problema: come già anticipato ieri sera , c’è un accordo di massima da circa 3,5 milioni (con i bonus) a stagione. E adesso si lavora per una quadratura Inter-Cagliari: Dalbert a parte, coinvolti (naturalmente) Nainggolan, Pinamonti e qualche possibile sorpresa.