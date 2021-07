Nandez-Inter, è destino. Già tre anni fa tracce che sono quasi una sentenza

Certe trattative, nate all’improvviso, non sono altro che l’ennesimo segnale del destino. Nahitan Nandez e l’Inter, una storia nata addirittura tre anni fa: era il 29 giugno 2018 quando vi svelammo il forte gradimento del club nerazzurro, con Piero Ausilio che lo stimava fin dai tempi del Penarol quando neanche era maggiorenne. E che aveva continuato a seguirlo quando Nandez andava al Boca confermando le sue qualità tecniche e temperamentali.

Proprio in quei giorni vi raccontammo la sorprendente (allora) idea di andare avanti in sinergia con il Cagliari, rapporti che già a quei tempi erano ottimi e che sarebbero stati consolidati negli anni successivi con una serie di operazioni che tutti conoscono. Adesso, addirittura oltre tre anni dopo, l’Inter torna su Nandez con forza e convinzione, soprattutto con la speranza di strappare la formula giusta proprio in virtù del riconosciuto feeling con il club di Giulini. E le tracce di oltre tre anni fa sembrano quasi una sentenza.

Foto: Twitter Cagliari