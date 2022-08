Il retroscena: Monza, quel tentativo (annunciato) per Fagioli e l’alternativa Rovella

Da un Nicolò all’altro. Vi avevamo parlato, diversi mesi fa, del tentativo a sorpresa del Monza per Nicolò Fagioli. Galliani avrebbe investito una cifra importante, ma la Juve ha sempre pensato al rinnovo per tenerselo. Sono i giorni del suo prolungamento, il mercato è ancora lungo, ma dopo la blindatura fino al 2026 Fagioli dovrebbe restare. L’altro Nicolò si chiama Rovella, lui sì destinato a lasciare la Juve, in prestito probabilmente senza diritto di riscatto (non proprio la formula che piace a Galliani). E il Monza sta virando, ormai decisamente.

Foto: Twitter Juventus