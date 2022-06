Esclusiva: Fagioli, il Monza pronto a tutto. La Cremonese spera. La Juve…

Nell’incontro di stamattina tra Juventus e Monza si è parlato di Miretti che Allegri potrebbe trattenere. Ma il vero obiettivo è Nicolo Fagioli, il centrocampista del 2001, reduce da una buonissima stagione a Cremona. Al punto che la stessa Cremonese stava lavorando intensamente per strappare il rinnovo del prestito, ma il Monza ha chiesto alla Juve di essere informato nel caso in cui non restasse con Allegri. E questo dipenderà molto dall’arrivo o meno di altri centrocampisti, fermo restando che prima Fagioli dovrà rinnovare il contratto con i bianconeri. Il Monza sarebbe disposto a un investimento in doppia cifra, magari in prestito con obbligo di riscatto. Vedremo gli sviluppi.

Foto: Twitter Juventus