Il retroscena: Milenkovic-Juve, nuovi contatti. L’Inter ha chiesto a Bremer di aspettare ancora

Nella serata di ieri ci sono stati contatti, come già raccontato, tra l’entourage di Nikola Milenkovic e la Juve. Si tratta di un nome caldo dopo la cessione di de Ligt e dai costi contenuti, una quindicina di milioni in basi agli accordi raggiunti la scorsa estate quando rinnovò il contratto con la Fiorentina per non andare in scadenza. I Viola vorrebbe tenerlo prima di andare su un altro centrale, ma sanno che in caso di proposta sarebbe impossibile. La Juve ci pensa nel caso in cui decidesse di prendere due centrali, indipendentemente dall’avanzata per Bremer, a quel punto sul mercato andrebbe Rugani. L’Inter ci pensa anche e potrebbe prospettarsi un altro derby d’Italia, ma per ora i nerazzurri sono fermi e magari penseranno presto al rinnovo di Skriniar. Proprio in serata l’Inter ha parlato con l’intermediario di Bremer, chiedendo di portare ancora pazienza malgrado l’offerta potenzialmente più bassa rispetto a quella che potrebbe presto presentare la Juve. Sarà una notte di riflessioni.

Foto: Twitter Fiorentina