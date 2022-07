Esclusiva: difensore Juve, resiste Gabriel ma avanza Milenkovic. Pau Torres c’è ma…

Già la giornata di domani potrebbe essere importante, probabilmente decisiva, per Matthijs de Ligt al Bayern. Come era chiaro da giorni, il club tedesco presenterà una nuova offerta che per la Juve dovrebbe avere un base di almeno i 75 milioni più bonus per superare gli 80 e avvicinarsi a quota 85. E il sostituto? Escluso Bremer, malgrado il gradimento e con l’Inter in stato sempre più avanzato avanzato al punto che ci sarà presto l’incontro con il Torino. Restano due o tre opzioni. Nelle ultime ore si fa sempre più forte la candidatura di Nikola Milenkovic, che non è blindato a Firenze ed è assistito da Ramadani, stesso agente di Koulibaly. Nel frattempo, direttamente dal ritiro di Moena come si può vedere dalla foto di Labaroviola, Milenkovic non si trova a cena con i connazionali, assenza atipica per il difensore centrale che è inseparabile dai compagni di squadra serbi. Possibile indizio di mercato? Vedremo, ma il difensore della Fiorentina è un profilo che che si aggiunge a Gabriel, un profilo già segnalato. Va sempre considerato Pau Torres, ma il Villareal sta giocando a rialzo e probabilmente non basterebbero 40 milioni. Vedremo. Più defilato nella lista c’è Badiashile.

Foto: Twitter Fiorentina