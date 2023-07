Esclusiva: Mario Rui-Napoli, appuntamento per il rinnovo. Ma la Lazio si informa

Mario Rui ha un appuntamento fissato per il rinnovo di contratto ancora per una stagione, dal 2025 (attuale scadenza) al 30 giugno 2026. Il summit dovrebbe svolgersi la prossima settimana, nei giorni scorsi c’era stato un sondaggio – come raccontato – dell’Al Nassr di Ronaldo per l’esterno portoghese, non approfondito perché poi quel club ha avuto altri problemi. La novità è che nelle ultime ore anche la Lazio si è informata sulla posizione di Mario Rui, allenato in passato da Sarri. Tutto questo perché non si sblocca la trattativa per Luca Pellegrini che ha messo la Lazio in cima alla lista delle preferenze e per questo motivo per ora ha detto no al Nizza in pressing. E il club di Lotito ha fatto un sondaggio approfondito…

Foto: Instagram Mario Rui