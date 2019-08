Il retroscena: Mandzukic-Barcellona, altri contatti. E su Miranda-Juve…

Ieri sera vi abbiamo parlato del sondaggio del Barcellona per Mario Mandzukic nell’ambito dell’operazione Juan Miranda-Juve. Confermiamo che l’attaccante croato è un profilo che piace al club blaugrana, una situazione che può decollare indipendentemente dall’affare Neymar. Nelle ultime ore ci sono stati altri contatti, Mandzukic gradirebbe non poco la destinazione Barcellona, pur sapendo di non avere una maglia da titolare assicurata alla corte di Valverde. Intanto la Juve insiste per Juan Miranda, laterale blaugrana classe 2000, accostato ai bianconeri già nelle scorse settimane. Una doppia operazione da seguire con molta attenzione in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus