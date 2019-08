Il retroscena: Paratici in missione per Juan Miranda, sondaggio Barça per Mandzukic. E Rugani…

Fabio Paratici è volato in missione a Barcellona. L’obiettivo del direttore sportivo della Juve è Juan Miranda, laterale blaugrana classe 2000, accostato ai bianconeri già nelle scorse settimane. Un profilo che piace non poco alla Juve, ma anche ad altri club europei, la missione di Paratici può essere indicativa per il futuro del gioiello catalano. Intanto, nelle ultimissime ore c’è stato un sondaggio del Barcellona per Mario Mandzukic, in uscita dalla Juve, ma per il croato non vanno trascurate le piste tedesche. Per quanto riguarda Rugani, invece, non c’è stato alcun dialogo con il Barça, per il difensore centrale la Roma resta la soluzione più probabile.

Foto: Mundo Deportivo