Il retroscena: Maksimovic come Mertens, l’Inter c’è da fine settembre. Il Napoli insisterà

Avete presente la storia di Dries Mertens e l’Inter? Un lungo corteggiamento, una proposta importante, le telefonate di Lukaku, poi con l’avvento di Gattuso un pressing altissimo e la volontà del belga di restare con un allenatore che ha subito stimato e apprezzato. Adesso raccontiamo la storia di Nikola Maksimovic, anzi l’abbiamo svelata lo scorso 27 settembre quando per la prima volta svelammo il forte interesse dell’Inter. Contratto in scadenza, come quello di Mertens, un agente come Ramadani che ha chiesto un congruo aumento e al momento non ci sono accordi.

Probabilmente le parti si riaggiorneranno molto presto, intanto l’Inter resta in contatto, fortemente interessata a un profilo del genere a parametro zero. Attenzione, dunque. Ricordiamo che Maksimovic ha giocato anche in una difesa a tre in un momento della sua cartiera, centrale duttile e tecnicamente indiscutibile. Ha pagato la grande valutazione data nel momento del suo trasferimento dal Torino, ma nell’ultimo periodo ha dimostrato tutte le sue qualità.

Foto: Twitter Napoli