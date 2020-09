Esclusiva: dilemma Maksimovic, ci pensa anche l’Inter

Stiamo entrando nell’ultima settimana di mercato, si chiude lunedì 5 ottobre alle 20. E ci sono diverse situazioni da sbloccare, una chiama in causa Nikola Maksimovic. Il serbo ha un contratto in scadenza con il Napoli, non ci sono più margini per il rinnovo. La novità è che Maksimovic è nei pensieri dell’Inter, da subito con un’offerta last minute o eventualmente a parametro zero. Maksimovic ha giocato a tre ai tempi del Torino, entra in una mini lista per Conte (con Smalling, se non dovesse materializzarsi la Roma, e considerato il muro della Fiorentina per Milenkovic). Aspettando gli eventuali rilanci Tottenham per Skriniar, mentre Luperto per il momento resta in attesa (il Crotone è in pole) proprio per gli eventuali sviluppi legati a Maksimovic. Il famoso Papastathopoulos, bloccato oltre un mese dal club azzurro, al momento è prigioniero della suddetta situazione, con il rischio che la situazione resti eternamente in stand-by. Tra Inter e Napoli i dialoghi per Vecino non hanno fin qui portato a intese per via dell’infortunio e della difficoltà a trovare un’intesa sulle cifre.

Foto: twitter Napoli