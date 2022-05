Il retroscena: Lukaku, stop a qualsiasi agente. Pensa sempre all‘Inter, ma…

Romelu Lukaku e un momento professionale molto difficile. Vale quanto vi abbiamo svelato il 13 maggio: in questo momento vuole stare da solo, proprio qualche ora dopo quell’indiscrezione prese le distanze dal suo agente Federico Pastorello, confermando uno stato d’animo difficile e tormentato. Lukaku non vuole aprire ad altri agenti o intermediari, lo sta seguendo un avvocato di fiducia. Il suo chiodo fisso resta l’Inter, ma le condizioni sono particolari, molto complicate. In pratica dovrebbe dimezzarsi lo stipendio fino a 7 milioni a stagione e poi chiedere al Chelsea di liberarlo in prestito dopo un esborso di 115 milioni per il cartellino. Le vie del mercato sono infinite, ma oggi siamo in piena salita.

Foto: Twitter Champions League