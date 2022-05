Lukaku conferma i malesseri: “Non permetto a nessuno di parlare per me”

Nel giorno del suo compleanno (oggi sono 29 candeline) Romelu Lukaku ha voluto chiarire alcuni concetti, ribadendo quanto vi avevamo anticipato ieri: è un periodo di profonde riflessioni e di delusione dopo quanto avvenuto la scorsa estate. Ovvero la decisione di lasciare l’Inter per andare al Chelsea, evidentemente una scelta che professionalmente non ha pagato. La reazione arriva, forse non tanto casualmente, dopo un’intervista rilasciata dal suo agente Pastorello a “Repubblica”. Così Lukaku poco fa in una storia pubblicata su Instagram: “Non permetterò mai a nessuno di parlare di me. Ho deciso di tenere la bocca chiusa e restare concentrato per aiutare sul campo la squadra fino al termine della stagione al meglio delle mie possibilità. Dunque, se qualcuno parla di me e del club, non lo fa a nome mio”. Più chiaro di così…

Foto: Twitter Lukaku personale