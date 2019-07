Il retroscena: Lukaku, ora l’Inter corre davvero! Marotta resta a Milano, Ausilio domani incontra lo United

“Lukaku, ora l’Inter corre!” avevamo titolato lo scorso 28 giugno. Dopo aver ribadito l’accordo totale con l’attaccante sull’ingaggio, era normale pensare a un blitz per provare a convincere il Manchester United. Che, ripetiamo, chiede una cifra tra i 70 e i 75 milioni. Marotta resterà a Milano, Piero Ausilio è già in azione, ma prima dell’incontro con lo United – fissato per domani – deve fare qualche uscita.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United