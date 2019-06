Esclusiva: Lukaku, ora l’Inter corre. Anche per un messaggio a Icardi

Come raccontato, Romeu Lukaku si è promesso all’Inter. E adesso il club nerazzurro ha intenzione di correre per definire l’operazione, entrando nel vivo della trattativa con il Manchester United. Non è soltanto una necessità di Conte, che pensa a un tandem Dzeko-Lukaku, ma anche una necessità del club che in questo modo vuole dare una risposta indiretta a Icardi. Quest’ultimo spera sempre di poter rientrare nel giro, almeno di provarci durante il ritiro. L’Inter considera, invece, il capitolo chiuso e la risposta Lukaku sarebbe quella ideale per dare l’ennesimo segnale sulle strategie nerazzurre. Il Manchester chiede 70 milioni con pagamento minimamente dilazionato, l’Inter ha lavorato molto sulle plusvalenze entro il 30 giugno per non farsi trovare impreparata.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United