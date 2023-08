Il retroscena: Lotito insiste per Lloris. E vuole chiudere

Dopo quanto anticipato una settimana fa dalla Francia, è stata una giornata di confronti, quella che deve ancora concludersi, per l’operazione Hugo Lloris alla Lazio. Il presidente Lotito ha deciso di andare fino in fondo, considera l’attuale specialista del Tottenham un valore aggiunto in funziona, soprattutto, della prossima Champions. Sono stati fatti confronti di sicuro molto delicati all’interno di una situazione che va sintetizzata così: Lloris non verrebbe per fare la riserva, guadagnerebbe più del doppio di Provedel come abbiamo spiegato ieri, mentre l’attuale portiere titolare viene considerato assolutamente una garanzia. Ma Lotito vuole fare l’operazione semplicemente perché intende aggiungere, indipendentemente dall’eventuale centrocampista, ulteriore qualità alla Lazio. Ovviamente un portiere come Lloris non verrebbe a Roma solamente per fare la riserva, anche questo tema è stato toccato all’interno di una giornata assolutamente intensa. In serata ci sarà un altro confronto telefonico tra Lotito e l’entourage di Lloris, il presidente della Lazio insisterà e offrirà il contratto che chiede il portiere francese. A questo punto è lecito pensare, se Lloris non chiedesse garanzie sul fatto di essere titolare, l’operazione potrebbe chiudersi positivamente. Dobbiamo aspettare soltanto per prudenza, ma la scelta Lotito l’ha fatta.

Foto: Instagram Francia