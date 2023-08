Il retroscena: Lloris, il pressing è di Lotito. Ingaggio più che raddoppiato rispetto a Provedel

Hugo Lloris è una trattativa in stato avanzato per la Lazio, a conferma di quanto anticipato dalla Francia quasi una settimana fa. L’iniziativa è di Claudio Lotito che vuole un portiere da Champions e che ha portato avanti la trattativa con la consulenza di qualche personaggio importante del calcio. Ingaggiando Lloris, la Lazio usufruirebbe dei benefici del Decreto Crescita, ma sono comunque tanti soldi: la richiesta iniziale è stata superiore ai 3 milioni, adesso è scesa un po’. Ma sarebbe comunque più del doppio rispetto a Provedel, grande protagonista della scorsa stagione, che guadagna circa 1,2 a stagione. Un’enorme discrepanza economica tra il titolare e chi, con un eccellente curriculum, può arrivare per fare – almeno sulla carta – il vice.

Foto: Instagram personale