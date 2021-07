Esclusiva: sorpresa, il Sassuolo chiude l’operazione Matheus Henrique a prescindere da Locatelli

Il Sassuolo ha deciso di chiudere l’operazione Matheus Henrique a prescindere dall’affare Locatelli che aspetta la Juve. Una decisione delle ultimissime ore e che ha una motivazione: c’è stato l’inserimento di un club francese per il centrocampista classe ‘97 e il club emiliano non vuole correre rischi.

Operazione vicina ai 15 milioni, il Gremio ha dato il via libera, l’incontro recente anche con il padre del centrocampista ha portato alla fumata bianca. Con una novità importante: subito Sassuolo per non correre alcun tipo di rischio.

Foto: Twitter Gremio