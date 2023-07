Il retroscena: la Juve non molla Kessie. E lui dice no ad altre offerte

Franck Kessie resta un’opzione viva per il centrocampo della Juventus. C’è la sua apertura, bisognerà verificare molte cose, nel frattempo lui ha messo in archivio alcune offerte che gli sono arrivate nell’ultimo periodo. Adesso la Juve è concentrata su alcune uscite, Zakaria e Arthur in testa, poi si concentrerà su un rinforzo importante in quel reparto. E i tentativi per Kessie diventeranno più concreti, ovviamente passando attraverso il Barcellona che non ritiene incedibile l’ex milanista. Gli agenti di Kessie hanno aperto a una nuova destinazione, presto capiremo bene nei dettagli.

Foto: twitter Barcellona