Kessié, la rincorsa spagnola e la verità sulla Juve

Franck Kessié e la Juve è una notizia lanciata diversi giorni fa da Sport e, come spesso accade, viene utilizzata in Italia senza citare la fonte. Kessié è un centrocampista che piace alla Juve, ma che – dopo quanto avvenuto a gennaio – non ha ancora deciso il suo futuro. Se avesse voluto, sarebbe andato in Arabia ma ha detto no. A lui piacerebbe restare al Barcellona, ma sa che gli spazi potrebbero essere ulteriormente ristretti. Alla Juve è stato proposto nei giorni scorsi, considerato che i suoi agenti vogliono tenersi pronti in attesa della decisione del centrocampista ivoriano. La Juventus in questo momento non si può muovere, la risposta è stata molto chiara: Kessié interessa, ma a determinate condizioni. Soprattuto deve essere lui a decidere se vuole davvero ha intenzione di fare una nuova esperienza. Quindi è un nome che può portare attuale, ma a condizioni che non si sono ancora verificate.

Foto: Twitter Barcellona