Il retroscena: la frenata momentanea del Chelsea rallegra Vlahovic. Il problema è di Lukaku

Dusan Vlahovic ha sempre avuto dubbi sul Chelsea, ve lo abbiamo raccontato ieri mattina. E confermiamo che i suoi dubbi ci sono sempre stati, l’attaccante serbo non ha mai aperto completamente ai Blues. E le motivazioni le abbiamo spiegate, aggiungendo come Dusan avesse chiesto 24-36 ore, un modo per prendere tempo. La Juve ha sempre chiesto almeno 40 milioni per rendere operativo lo scambio, il Chelsea per ora non ci sta, smentendo chi aveva dato in dirittura l’operazione tra martedì e mercoledì scorsi. Ora il problema è di Lukaku che ha fatto la “guerra” con il mondo intero per aspettare la Juve. Ma per andare alla Juve serve una soluzione per Vlahovic che ha tanti dubbi sul Chelsea, a prescindere dal ricco conguaglio e aspettando le prossime evoluzioni di un mercato che può regalare ancora tante sorprese.

Foto: Instagram Juventus