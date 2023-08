Il retroscena: Vlahovic, profonde riflessioni sul Chelsea. Lukaku aspetta sempre la Juve

Dusan Vlahovic sa benissimo di essere all’interno di un discorso scambio tra Juve e Chelsea con il contemporaneo trasferimento in bianconero di Romelu Lukaku. La condizione della Juve che lo scambio porti un conguaglio di almeno 40 milioni. Vlahovic ha chiesto di riflettere per 24-36 ore prima di dare una risposta: l’idea Chelsea non lo fa impazzire, lui sperava (o spera ancora?) di andare al Paris Saint-Germain che ha preso Ramos e che potrebbe ingaggiare un altro attaccante. L’idea Chelsea non lo fa impazzire per due motivi: non potrebbe giocare in Champions; Pochettino non ha aderito con entusiasmo immediato alla possibilità scambio con il coinvolgimento del serbo. Vlahovic riflette, può darsi anche che si convinca, ma intanto riflette. E Lukaku aspetta la Juve: con o senza Dusan nell’operazione, ormai si è promesso, Romelu fin qui ha detto no a tutti, quindi è convinto che non resterà deluso.

Foto: Instagram Juventus