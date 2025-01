L’indiscrezione: Kouame, l’Empoli spinge ma la Fiorentina aspetta. E Pongracic…

Christian Kouame è un uomo mercato, ma bisogna portare pazienza. Lo scorso 16 gennaio vi abbiamo parlato di un nuovo tentativo dell’Empoli, Corsi lo insegue da un paio di anni e c’era già andato molto vicino, ma poi Commisso decise di togliere dal mercato. Non ci sono stati contatti diretti con l’Empoli, che resta interessato, la Fiorentina non intende per ora cedere Kouame in prestito. In ogni caso resta aperta la possibilità, già anticipata, di uno scambio con Sanabria visto che il Torino ha manifestato gradimento per l’attaccante viola. Quanto a Pongracic, la Fiorentina se ne priverebbe solo per una proposta davvero importante e per il momento non ci sono segnali.

Foto: Instagram Fiorentina