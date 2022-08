Il retroscena: Kostic si è liberato dal West Ham. Ora la Juve stringe

Filip Kostic ha ringraziato il West Ham e tramite il suo entourage in giornata ha comunicato di sentirsi libero da qualsiasi impegno. Il West Ham ha aspettato, poi ha capito che è troppo forte il desiderio dell’esterno in scadenza con l’Eintracht di coronare il sogno Juve. Non a caso il club inglese sta andando sul piano B, un nome forte è quello di Maxwell Cornet, esterno del Burnley. Un rischio che Kostic ha voluto correre, sente sempre più di poter arrivare presto alla soluzione invocata. Da domani si entrerà nel vivo, ma oggi ci sono stati altri contatti: l’ingaggio, come spiegato non è un problema, e anche la concreta possibilità di raggiungere un accordo con l’Eintracht sui 15 milioni, bonus compresi.

Foto: Twitter Uefa Europa League