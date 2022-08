Esclusiva: Juve, nuovi contatti per Kostic. In attesa Muriel e anche il West Ham

La Juve deve decidere se prendere un attaccante o un esterno, partendo dal presupposto che Kean ha fatto bene nella prima parte del ritiro. Ve ne avevamo parlato domenica, Kostic ha chiesto tempo al West Ham fino a domani, era stato proposto alla Juve nei giorni scorsi, è stato riproposto nelle ultime ore. Lui vuole la Juve e molto presto la Juve deciderà se prendere Kostic, come spera anche il serbo e le speranze stanno crescendo, oppure un altro attaccante (Muriel è sempre un nome in lista). Anche il West Ham dovrà pazientare almeno fino a domani, Kostic aspetta ancora la Juve e la possibilità di giocare in Champions.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte