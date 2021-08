Il retroscena: Kostic aspetta la Lazio, Sarri aveva chiesto di anticipare. Il futuro di Correa

Filip Kostic ha scelto la Lazio e spera di non dover aspettare ancora a lungo. Maurizio Sarri aveva chiesto di anticipare l’operazione proprio per la sua necessità di provare al più presto una nuova pedina nel suo 4-3-3. L’indice di liquidità, d’accordo, ma neanche una cessione finora e poi per gli esperimenti tattici non ci sarà molto tempo.

Kostic può arrivare in prestito con diritto che si trasforma in obbligo di riscatto dall’Eintracht: è il primo nome che avevamo fatto per la Lazio, tante settimane fa, e che si è riscaldato dopo il recente incontro con Ramadani. Operazione sotto i 20 milioni e anche sotto i 18, l’Eintracht lo libera e Kostic spera di dover aspettare ancora per pochi giorni, è lo stesso desiderio di Sarri visto che tra una settimana è Ferragosto.

Va liberato un posto, tramite il prestito di Kamenovic o in un altro modo, mentre anche Basic continua ad aspettare con un accordo totale che risale a settimane e settimane fa.

Aggiornamento su Correa: per il momento è in stand-by, ci sono timidi interessi inglesi, l’Inter lo prenderebbe in considerazione solo se naufragasse il piano A con la presenza di Zapata e Dzeko. Al momento per il Tucu ci sono discorsi abbozzati ma non approfonditi tra Inter e Lazio proprio per i suddetti motivi. Per i biancocelesti sarebbe stato già importante cedere qualcuno, tra i numerosi esuberi della Lazio e non obbligatoriamente Correa per un mini tesoretto che avrebbe aiutato.

Invece, bisogna aspettare come stanno facendo con pazienza Kostic (alternativa sempre Brekalo) e Basic.

