Esclusiva: Lazio, fissato summit per Kostic. Pista calda. La formula. E Hysaj…

Filip Kostic è un obiettivo serio, concreto, della Lazio. Certo, poi le trattative vanno chiuse ma la Lazio conosce i costi, probabilmente ha la disponibilità del diretto interessato (serbo come Milinkovic-Savic), è anche a conoscenza che l’Eintracht dovrà fare un’operazione in uscita, essendo l’esterno offensivo in scadenza nel 2023. Su Kostic c’era l’Inter, che apprezza molto il profilo, adesso c’è la Lazio. E’ stato anche fissato un summit prima del weekend, probabilmente a Roma, alla presenza di Philip Holtzer (presidente del consiglio di vigilanza del club) e di Markus Krosche (direttore sportivo). La Lazio conosce la valutazione del cartellino, superiore ai 25 milioni, ma vuole regalare un grande esterno offensivo a Sarri. Magari passando attraverso una cessione: occhio soprattutto a Correa (tra le altri inglesi, piace soprattutto a Paratici fresco di nomina al Tottenham) ma anche a Lazzari. Occhio alla formula: l’Eintracht ha necessità di cedere Kostic, potrebbe anche essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ma si tratta di dettagli, sia pure importanti, che verranno approfonditi presto. Aggiornamento su Hysaj: svincolato dal Napoli, è un obiettivo concreto della Lazio.

Foto: Twitter Europa League