Il retroscena: Khephren Thuram-Juve, alcuni bonus sono quasi impossibili. È countdown

Dalla nostra esclusiva di venerdì 21 giugno alla svolta in arrivo: Khephren Thuram alla Juve, sono i giorni per chiudere. A prescindere da Rabiot, come abbiamo sempre raccontato, la Juve va oltre. Thuram voleva solo la Juve, sarà accontentato. Guadagnerà circa 2,5 milioni a stagione, ma si stanno perfezionando i dettagli legati ai bonus. E al Nizza andrà una base di 20 milioni più altri 3-4 milioni di bonus, alcuni quasi impossibili da raggiungere. Un inseguimento velocissimo, dall’irruzione al traguardo a un passo. La Juve aggiunge Khephren Thuram a Douglas Luiz, ma difficilmente finirà qui…

Foto: Twitter Francia