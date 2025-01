Il retroscena: Juventus, perché per la difesa ci sono due nomi in evidenza

La strategia della Juventus è quella di fare due difensori entro la chiusura del mercato, uno in tempi rapidi. Al netto di tante suggestioni e di trattative che mai si sono davvero sviluppate, possiamo fare questo riepilogo su traiettorie già abbondantemente anticipate. I due nomi per difesa sono quelli di David Hancko e Ronald Araujo: sul primo (che ha detto sì da tempo) l’idea è quella di prenderlo a giugno (nella sessione straordinaria prima del Mondiale per Club) con un tentativo che verrà fatto comunque più avanti con il Feyenoord, magari se la Juve dovesse fare una cessione. Hancko ha l’avallo totale di Motta perché copre due ruoli e ha raggiunto una maturità indiscutibile. Su Araujo, nel bel mezzo di molte suggestioni non sempre attendibili, confermiamo quanto svelato proprio il giorno di Natale e confermato subito dopo: ha da tempo scalato le classifiche, ha detto sì, i contatti con il suo entourage sono andati avanti. Ora serve che il Barcellona apra definitivamente, serve un minimo di pazienza (e prudenza).

#Juventus: contatti in serata con l’entourage di #Araujo. Al difensore la proposta piace molto, ora palla al #Barcellona

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2025