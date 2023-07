Il retroscena: Juve, un’amichevole per parlare di Kessie

Franck Kessie è un obiettivo concreto della Juventus, come raccontato più volte nei giorni scorsi. Nella notte tra domani e domenica la Juve scenderà in campo a San Francisco (orario d’inizio ore 4 italiane), sarà l’occasione giusta per parlare sia con il Barcellona che con il diretto interessato. Kessie ha pensato e magari sta pensando ancora di restare al Barcellona, ha detto fin qui no alle offerte arabe, ma la Juve potrebbe essere un’opzione interessante per lui. La priorità è quella di trovare una soluzione per McKennie e Zakaria dopo l’operazione Arthur con la Fiorentina. La Juve rientrerà in Italia il prossimo 4 agosto, Giuntoli dovrebbe anticipare di qualche giorno: il tempo di parlare con il Barcellona e con Kessie…

Foto: Instagram Barcellona