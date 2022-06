Il retroscena: Juve, Pogba non vede l’ora. Ripetuti dialoghi con Allegri

La prima traccia, sorprendente, è del 14 dicembre. La chiusura dell’operazione per noi è del 18 maggio. Paul Pogba ha scelto la Juve, non vede l’ora di cominciare. Ha parlato diverse volte con Allegri, trasmettendogli tutti il desiderio di tornate in bianconero. Il Polpo ha scelto, ha un accordo triennale da 7,5-8 milioni a stagione più eventuale opzione. Si è fatta molto filosofia sul mancato annuncio, c’è stato anche chi ha parlato di un inserimento del Paris Saint-Germain. Ma non si è mai materializzato per il semplice motivo che non sarebbe stato un gioco al rialzo sull’ingaggio. Piuttosto è stata una scelta già fatta e di cuore: Pogba che torna alla Juve. L’annuncio ritardato solo per motivi fiscali, è soltanto una formalità.

Foto: Twitter personale