Il retroscena: Inter, perché oggi la priorità è Balogun

L’Inter vuole percorrere fino in fondo l’autostrada che conduce a Balogun. A costo di fare un sacrificio magari superiore a quello che avrebbe fatto per Lukaku. E c’è una spiegazione chiara: l’Inter ritiene che Balogun sia il perfetto investimento, l’attaccante del presente ma anche del futuro per aprire un nuovo ciclo. Ecco perché gli altri nomi (Beto, lo stesso Scamacca dopo il sondaggio di oggi pomeriggio) restano alternativi. Ecco perché per Morata l’Inter ha deciso – per ora – di fermarsi: piace molto a Simone Inzaghi, sarebbe semplice pagare la clausola da 21 milioni visto che l’offerta è stata di 15 milioni. Ma fino a quando sarà possibile prendere Balogun, l’Inter lavorerà senza soluzione di continuità.

Foto: Instagram Balogun