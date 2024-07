Il retroscena: Immobile-Besiktas, la Lazio ridimensiona le richieste

Ciro Immobile può davvero lasciare la Lazio. Rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, possiamo aggiungere che l’attaccante ha accettato la proposta superiore ai 6 milioni a stagione più bonus per altri due anni. Se darà il via libera definitivo, non è escluso che nelle prossime ore Immobile parli anche con Baroni dopo averlo fatto con Lotito, non sarà un problema di cartellino. Nei dialoghi di stamattina la Lazio era partita da 15-18, il Besiktas si era mostrato disponibile a salire fino a 8-10 milioni. Ma è molto probabile che si scenda ancora, a maggior ragione se Immobile spingerà per lasciare il club. Scendere fino a che punto? Nel pomeriggio ci sarà una call, il cartellino potrebbe attestarsi sotto i 10 milioni magari con bonus che consentano di trovare la quadratura definitiva. Una cosa è sicura: in queste ore, almeno in queste ore, la Lazio non vuole liberare Immobile gratuitamente. Ma il valore ipotetico del cartellino verrebbe abbattuto pur di trovare una soluzione che accontenti tutti. Consigliamo un minimo di prudenza, come spesso dovrebbe essere in situazioni del genere, ma la trattativa per Immobile al Besiktas non è una boutade di luglio. Adesso contano gli accordi definitivi.

Foto: Instagram Lazio