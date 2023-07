La Juventus vuole trattenere Iling, ma l’esterno è molto apprezzato all’estero. In modo particolare in Inghilterra: sta per arrivare una proposta da un club di Premier League che la Juve ha intenzione di respingere. La base minima per trattare è 25 milioni, sotto questa cifra il club bianconero non ha intenzione di scendere.

Foto: Twitter Juventus