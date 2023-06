Esclusiva: Iling-Junior non è incedibile. La valutazione della Juve

Samuel Iling-Junior ha dimostrato di avere qualità importanti, deve ancora compiere 20 anni e ha spesso ripagato la fiducia della Juve quando è stato chiamato in causa. Della serie “nessuno è incedibile”, se arrivasse un proposta verrebbe presa in considerazione. E qualcosa si è mosso dalla Premier (non il Brighton) con possibili sviluppi nei prossimi giorni, intermediari già in azione. La valutazione della Juve è di 25 milioni, bonus compresi.

Foto: Twitter Juventus