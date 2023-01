Il retroscena: Ilic, il Torino preannuncia una nuova offerta. Ma l’OM ha fretta

Ivan Ilic è una priorità del Torino, nelle ultime ore è sceso in campo anche Ivan Juric che lo sta chiedendo con forza dalla scorsa estate. L’Olympique Marsiglia ha presentato ieri, come anticipato, un’offerta da 18 milioni, ma il Torino prepara una nuova proposta contrattuale per Ilic e conta di pareggiare la proposta dell’OM sul cartellino. Il club granata è interessato anche al difensore Hien, la doppia operazione non dovrebbe essere inferiore ai 21-22 milioni più bonus, ma adesso i riflettori sono su Ilic. Per il momento l’OM deve pazientare perché Ilic non ha chiuso la porta al Toro che si era mosso prima di tutti. Oggi non sono stati ancora preparati i documenti semplicemente perché il Verona aspetta che i granata si presentino con una nuova offerta dopo i dialoghi con gli agenti del centrocampista serbo. Domani la decisione: Stasera l’OM è ancora in vantaggio, a meno che il Toro…